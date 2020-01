A partire dallo scorso 14 gennaio 2020 l’operatore Wind ha deciso di reintrodurre le chiamate illimitate verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali nell’offerta Fibra 1000.

L’offerta in questione sarà sottoscrivile al solo prezzo di 26.98 euro per tutti i clienti Fibra e al prezzo di 33.98 euro per tutti gli utenti con un contratto ADSL 7 Mbps entro il 20 gennaio 2020, salvo proroghe. Ecco tutti i dettagli.

Wind ripropone le chiamate illimitate con l’offerta Fibra 1000

L’offerta Fibra 1000 è attivabile esclusivamente online sul sito ufficiale dell’operatore e comprende Fibra o ADSL illimitata, attivazione gratuita, Modem Wi-Fi di ultima generazione con assistenza gratuita per la riparazione e sostituzione in caso di guasti o malfunzionamenti. E ancora, 100 GB inclusi al mese per gli smartphone della propria famiglia in caso di attivazione della Fibra e da poco anche le chiamate illimitate verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali.

Come anticipato precedentemente, l’offerta ha un costo diverso in base alla rete scelta, gli utenti che scelgono la Fibra pagheranno 26.98 euro al mese mentre quelli che preferiranno l’ADSL 7 Mega pagheranno il prezzo di 33.98 euro al mese. In base all’offerta scelta, insieme al prezzo cambierà anche la velocità di navigazione.

Per esempio, con l’offerta Fibra 1000 in FTTH navigherete fino a 1000 Mbps in download e 100 Mbps in upload, con l’offerta Internet 200 in FTTC potrete navigare fino a 200 Mbps in download e 20 Mbps in upload. Con le offerte in ADSL la velocità scendere notevolmente, con l’offerta Internet 20 in ADSL navigherete infatti ad una velocità di 20 Mbps in download e 1 Mbps in upload, con invece la promozione Internet 7 sempre in ADSL navigherete a 7 Mbps in download e 256 Kbps in upload. Per maggiori informazioni o per attivare una delle offerte, visitate il sito ufficiale dell’operatore.