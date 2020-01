Essendo appena cominciato il 2020 risulta abbastanza paradossale che WhatsApp riscontri sempre gli stessi problemi, nonostante i tanti aggiornamenti. Questa applicazione che negli anni è divenuta un punto fisso per tutti gli utenti, in questo momento si ritrova ancora a lottare con le solite truffe, le quali infatti non hanno mollato la piattaforma.

Moltissimi utenti continuano infatti a lamentarsi della problematica, la quale non sembra voler abbandonare il mondo della messaggistica. Durante le ultime ore moltissime persone avrebbero segnalato una nuova truffa, la quale addirittura tirerebbe dentro anche i loro contatti in rubrica. Inoltre, almeno per quanto visto su WhatsApp, la nuova truffa utilizzerebbe l’immagine del profilo per compiersi al 100%.

WhatsApp, la nuova truffa arriva a rubarvi soldi mediante la vostra immagine del profilo e un trucco clamoroso

Sono tante le persone che hanno ravvisato la nuova truffa, la quale nelle ultime ore starebbe facendo terra bruciata proprio su WhatsApp. Infatti questa, permettendo agli ideatori di rubare l’immagine del profilo, andrebbe a rifarsi anche sugli utenti all’interno della rubrica dei malcapitati.

Il tutto parte col rubare proprio l’immagine del profilo del malcapitato, il quale poi non sa cosa succederà. Infatti i truffatori riusciranno in qualche modo a risalire ai numeri all’interno della sua rubrica, contattandone qualcuno e fingendosi proprio la persona a cui hanno rubato l’immagine del profilo. Ecco che quindi scatta la truffa vera e propria: le persone in rubrica verranno contattate e alloro sarà chiesta una ricarica Postepay, con la scusa di una emergenza improvvisa. In questo modo ecco quindi che la ricarica verrà praticamente regalata ai malviventi.