Il volantino Expert decide di affondare i denti nel mercato della rivendita di elettronica con il lancio di una campagna promozionale basata quasi interamente sui cosiddetti “sconti fissi“, ovvero riduzioni prestabilite a priori e differenziate in base alla categoria merceologica.

La soluzione qui descritta è prima di tutto disponibile in ogni punto vendita sparso per il territorio nazionale e sul sito ufficiale, coloro che acquisteranno online dovranno però fare i conti con le eventuali spese di spedizione per la consegna a domicili. Alla base del volantino Expert troviamo il canonico Tasso Zero, ovvero la possibilità di richiedere un finanziamento per coprire l’intera spesa, da restituire in rate fisse mensili senza interessi.

Volantino Expert: le offerte ed i prezzi più bassi del momento

L’idea è questa, riportare tutti i prodotti ai prezzi di listino, per poi applicare uno sconto standard, indipendentemente dal modello acquistato. Ecco quindi che l’utente potrà poi approfittare di una riduzione del 30% sull’acquisto di un elettrodomestico, del 20% su una televisione, del 15% sul mondo dell’informatica, passando per il 10% della telefonia generale.

Come indicato, è chiaro che i prezzi sono pari a quelli di listino, di conseguenza ricordiamo che se avevate apprezzato riduzioni o sconti nei giorni scorsi, ad oggi li vedrete completamente azzerati. Per tutte le informazioni del caso in merito al volantino Expert citato nel nostro articolo, consigliamo di aprire le immagini che trovate inserite qui sotto (ricordate che sono valide anche sul sito ufficiale del rivenditore di elettronica).