Come ci si difende dalle truffe online?

Il modo per difendersi dalle truffe online è sempre lo stesso: riconoscere la truffa semplicemente dall’anteprima del messaggio email e cancellarlo immediatamente. Qualora doveste aprire la mail, vi invitiamo a non cliccare assolutamente il link malevolo. Fate attenzione anche all’indirizzo del mittente: spesso assomiglia in tutto e per tutto a quello originale, ma solitamente si distingue per un piccolo dettaglio, una virgola, un “underscore” o altro. State attenti, dunque.