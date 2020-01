Il mondo è un luogo pieno di truffe e nel Web ormai non si finisce di scovarne di nuove. Da quelle telefoniche a quella della clonazione delle Sim, per passare alle frodi sui conti correnti mediante le mail di phishing e molto altro ancora. Adesso però sembra che un nuovo espediente stia mietendo sempre più vittime. Parliamo della famosa “truffa della bottiglietta di plastica”, utilizzata anni or sono e tornata di moda soltanto di recente.

Durante le vacanze natalizie molti utenti hanno riscontrato tentativi di furto alle proprie autovetture mediante questo terribile espediente. Non solo paure sul Web, ma anche per le proprie automobili. Scopriamo in cosa consiste la frode in questione.