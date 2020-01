Negli ultimi anni lo smartphone è entrato a far parte della nostra quotidianità diventando di fatto uno strumento da cui milioni di persone difficilmente riescono a separarsi. Le funzionalità offerte dai dispositivi mobili sono molteplici ma, molto spesso, queste ultime richiedono l’inserimento di dati sensibili come ad esempio le coordinate bancarie, le credenziali per accedere ai propri profili social e tanto altro. Tutti questi dati, ovviamente, ricoprono un ruolo fondamentale nelle nostre vite poiché, nella maggior parte dei casi, ci permettono di mantenere al sicuro la nostra privacy e i nostri soldi.

A causa della loro fondamentale importanza, tutti questi dati sensibili sono entrati nel mirino di migliaia di Hacker e Cyber criminali che, di fatto, tentano ogni giorno di intercettare quanti più smartphone possibili in modo tale da rubare le informazioni personali delle vittime colpite. Ad oggi la Polizia postale è a conoscenza di questo grave problema ma, seguendo alcuni accorgimenti, ci si può difendere anche da soli. Scopriamo di seguito i dettagli.

Smartphone intercettati: ecco come scoprire chi ci sta spiando

Molto spesso i comportamenti strani del nostro smartphone vengono scambiati per alcuni difetti di questo ultimo. In realtà, però, in alcuni casi questi difetti potrebbero essere un chiaro segnale. Ad esempio se la luce del proprio smartphone si accende per poi spegnersi nuovamente dopo pochi istanti, anziché essere un malfunzionamento potrebbe rivelarsi un chiaro segnale che qualcuno ci sta spiando.

Se quindi credete che qualcuno tenga sotto controllo il vostro dispositivo sappiate che, attraverso dei semplici codici, è possibile scoprirlo. Ecco quindi di seguito i codici da digitare nel tastierino numerico: