Ricaricare lo smartphone è un’azione del tutto normale che milioni di utenti effettuano quotidianamente. Essa , però, viene spesso accompagnata da diverse teorie secondo cui ricaricare il telefono in una certa maniera preserva la durata della batteria. Sui social network, difatti, sono molte le discussioni che vedono impegnati gli utenti a scambiarsi consigli su come sia essenziale non scendere mai sotto il 20% di carica o non superare l’ 80% di carica massima. Ovviamente tale teorie sono molto diffuse per una ragione: ad esempio, il fatto di non scendere mai al di sotto del 20% è suggerito anche da molti produttori di smartphone stessi.

Smartphone in carica: attaccare alla presa di notte è pericoloso?

Altre discussioni molto vivaci si racchiudono anche attorno ad una pratica molto usuale che è quella di ricaricare lo smartphone durante le ore di sonno ossia di notte. Sebbene la vita frenetica condotto da alcune persone conduca le stesse ad utilizzare esclusivamente queste ore per rigenerare la batteria dei loro telefonini, il dissenso è molto vasto per due ragioni essenziali.

Il primo punto che molti ritengono valido per non ricaricare lo smartphone di notte a che fare con l’energia utilizzata. Secondo diversi utenti, tenere il telefonino collegato alla corrente elettrica per diverse ore creerebbe uno spreco energetico senza eguali, ma la realtà è tutt’altra: seppure tutto ciò potesse accadere con i telefonini vecchia generazione, con quelli nuovi e più unico che raro visto che i nuovi alimentatori posseggono al loro interno un chip intelligente capace di fermare il passaggio di elettricità quando la carica raggiunge il 100%.

Un altro punto, invece, su cui molti discutono è la sicurezza di questa azione. Purtroppo su tutto ciò non si può dir nulla poiché precedenti svelano come nell’arco del tempo vi siano state anche diverse vittime per cause legate alla sbadataggine. A tal proposito il consiglio è solamente uno: se decideste di caricare lo Smartphone durante la notte, abbiate la cura di non posizionarlo in concomitanza di materiali infiammabili come plaid, cuscini, vestiti e lenzuola.