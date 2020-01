Nel corso di questi ultimi anni Sky ha abituato tutti i suoi clienti ad importanti sorprese. La pay tv satellitare ha l’obiettivo di offrire servizi sempre più completi per tutti i suoi abbonati. Dal 2018, ad esempio, il gruppo è attivo anche nel settore del digitale terrestre, andando a sostituire Mediaset Premium.

Per il 2020 Sky ha un’altra grande novità da proporre a tutto il suo pubblico. Come vi abbiamo anticipato anche nelle precedenti settimane, è tutto pronto per la trasformazione della compagnia in un provider.

Sky, la pay tv presto sarà anche una compagnia telefonica

I dirigenti di Sky hanno confermato quella che sino a qualche giorno fa era soltanto un’indiscrezione. La pay tv nei prossimi mesi diventerà anche una compagnia telefonica. I clienti, potranno sottoscrivere con il gruppo satellitare offerte per la Fibra Ottica. L’esordio come provider telefonico avrà il supporto tecnico di Fastweb ed OpenFiber.

Anche in Italia, quindi, si realizzerà lo scenario già presente in Regno Unito, dove oltre a fornire la visione dei canali satellitare, Sky garantisce anche promozioni per la telefonia mobile e domestica.

Molta curiosità c’è sul fronte commerciale. I clienti, a questo punto, si chiedono come cambieranno le offerte di Sky appena saranno disponibili le reti in Fibra Ottica. E’ plausibile, come accade proprio in Regno Unito, che il gruppo possa lanciare delle iniziative all inclusive in si unirà la disponibilità dei canali satellitari ai servizi di telefonia. Particolare interesse anche per le tariffe. Proprio con queste offerte tutto incluso, per gli utenti è lecito attendere un risparmio sulle spese mensili.