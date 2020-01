La popolare serie “Le terrificanti avventure di Sabrina” è stata rinnovata per una terza stagione diversi mesi fa e sembra che per il prossimo anno ci sarà anche una quarta season. Lo show è il remake in chiave horror del fortunatissimo e popolare telefilm “Sabrina, vita da strega”, in onda negli anni ’90 e che, gli attuali trentenni ricordano con piacere.

Come dicevamo, cambiano i toni dell’intero serial, decisamente molto più cupi e con un cast di attori promettenti alla ricerca del successo. L’attrice protagonista è la giovanissima Kiernan Shipka. I fan della serie sembra che non debbano aspettare molto per godere dei nuovi episodi: si parla infatti del 24 Gennaio 2020. Ma quali sono le novità trapelate?