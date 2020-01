Sembra che RAI possa garantire il rimborso completo del canone televisivo. La ricezione di una mail dona speranza. Ma attenti alla truffa. Si tratta di un pretesto per riuscire a spillare soldi dai conti correnti con la diffusione di ciò che appare come una autentica fake news. Si passa dalla pura e semplice disinformazione ai fatti attraverso una comunicazione fasulla. Ecco come riconoscerla ed evitarla prima che faccia danni.

Truffa del rimborso per il canone RAI: occhi aperti sulla mail in arrivo

Il canone è stato più volte oggetto di discussione all’interno del nostro sito. Ne abbiamo parlato di recente in concomitanza alle info sul bollo auto e le loro rispettive abolizioni. Sappiamo che per non pagare il canone è necessario aver compiuto il 75esimo anno di età ed essere detentori di reddito ISEE non superiore a 7.500 euro annui. Solo in queste condizioni ci si può ritenere idonei all’esenzione.

Per quanto riguarda la restituzione dei soldi spesi per il canone non esiste alcuna speranza. RAI non sta prevedendo una maxi operazione di ritorno del denaro ai telespettatori. Si tratta di un phishing architettato, come sempre, per trarre in inganno il consumatore meno esperto.

Il messaggio incriminato sembra provenire proprio dall’emittente radiotelevisiva italiana che non ha comunque niente a che fare con la faccenda. Non ne è coinvolta ad alcun livello e ciò conferma il solo pretesto malevolo dei troll e dei truffatori. I nostri consigli per evitare di cadere in questo losco giro sono questi: