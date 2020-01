Le passa a Vodafone attivabili nel corso del mese di Gennaio sono 2 offerte speciali con le quali gli utenti riescono a raggiungere anche 50 giga di traffico dati, dietro il pagamento di una spesa tutt’altro che particolarmente elevata.

Come purtroppo sempre accade in situazioni di questo tipo, l’accesso alle versioni che andremo a raccontarvi risulta essere limitato esclusivamente a causa della natura di operator attack. A conti fatti solamente i possessori di una SIM ricaricabile di Iliad o di un operatore virtuale (MVNO) potranno effettivamente raggiungerle, con portabilità obbligatoria del numero originario; i costi iniziali che dovranno sostenere equivalgono a 12 euro per l’attivazione della promo, nonché a 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile.

Passa a Vodafone: quali promozioni attivare a Gennaio

La prima promozione da attivare è sicuramente la Special Unlimited, rivolta ai suddetti utenti (ad esclusione dei possessori di SIM di LycaMobile, Kena Mobile, CoopVoce e ho.Mobile), prevede il pagamento di un canone fisso di 7 euro al mese, per accedere comunque a illimitati minuti e SMS da utilizzare verso chiunque in Italia, passando per 50 giga di traffico dati alla massima velocità di navigazione possibile.

Gli esclusi dalla precedente, in particolar modo i clienti di Kena Mobile, BT Enia Mobile e LycaMobile, potranno appoggiarsi alla Special Minuti 50 Giga, la promozione da 9,99 euro al mese che riserva l’accesso a 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G e minuti illimitati verso tutti.

Entrambe le soluzioni non prevedono alcun vincolo contrattuale di durata, la massima velocità di navigazione è rappresentata da 600Mbps in download.