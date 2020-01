Due astronauti della NASA stanno conducendo la seconda passeggiata spaziale per sole donne presso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) e puoi guardare la missione qui .

Verso le 7:00 ET, gli astronauti della NASA Christina Koch e Jessica Meir sono usciti dalla stazione spaziale per iniziare la prima passeggiata spaziale dell’anno. Oggi si concentreranno sulla sostituzione delle batterie sugli array solari situati all’esterno del laboratorio in orbita. Le riparazioni dovrebbero durare circa 6,5 ​​ore.

NASA: una passeggiata spaziale importante e non priva di difficoltà

Durante la prima parte della passeggiata spaziale, Koch ha avuto delle difficoltà tecniche quando le luci del suo casco e il sistema di videocamere si sono allentati. Anche se la coppia è stata arretrata di circa 30 minuti, sono stati in grado di continuare i loro compiti in modo efficiente dopo il piccolo singhiozzo.

La passeggiata spaziale di oggi segue la prima passeggiata spaziale per sole donne , che ha avuto luogo nell’ottobre 2019. Koch e Meir hanno fatto la storia il 18 ottobre dopo aver riparato con successo un’unità di carica / scarica della batteria fuori dal laboratorio in orbita.

“Alla fine, penso che sia importante e penso che sia importante a causa della natura storica di ciò che stiamo facendo. In passato le donne non sono sempre state al tavolo “, ha detto Koch. “È meraviglioso contribuire al programma spaziale in un momento in cui tutti i contributi vengono accettati, quando tutti hanno un ruolo“.

Per ulteriori aggiornamenti sullo spacewalk, segui l’account Twitter della NASA .