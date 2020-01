Lucifer, che stava per essere cancellato dalla Fox nel Maggio del 2018

Appuntamento a Maggio 2020 per le nuove puntate dello show più irriverente dell’intero palinsesto di Netflix. C’è da chiedersi però quale sarà il destino di Lucifer anche dopo la recente apparizione del protagonista nel cameo in Crisi sulle Terre Infinite, il crossover della CW fra i popolari show Arrow, Batwoman, The Flash, Legends of Tomorrow e Supergirl. Novità in arrivo grazie al multiverso? Potremo vedere nuovamente il Diavolo in una serie CW? Nulla è da escludere.