Huawei e Stylos, azienda fondamentale nel mercato del trend intelligence, hanno studiato attentamente le abitudini dei consumatori italiani, in particolar modo accentuando l’attenzione verso lo sport ed il benessere generale, con lo scopo di capire come i comportamenti si stiano evolvendo nel corso del tempo.

Il punto di partenza è stato lo studio condotto dalla Commissione Europea nel 2019, il cui risultato ha dimostrato come il 40% degli utenti dichiari di non praticare alcuna attività fisica principalmente per mancanza di tempo, con la promessa di un buon 20% il quale vorrebbe avere più tempo da dedicare al proprio benessere.

Il trend porta quindi verso il cosiddetto Micro Wellness (Making Incremental Changes to Reconnect Ourselves), una tendenza che, grazie all’utilizzo dei wearable e degli smartwatch, permette di svolgere attività fisica indoor approcciandosi con un avvicinamento più soft ed olistico.

Huawei e Stylos: il micro wellness nel 2020

Secondo il Dottor Frank Lipman, riconosciuto come il medico delle celebrità, i “device Huawei giocano un ruolo fondamentale nel supporto del Micro Wellness, grazie proprio alle moltissime tecnologie all’avanguardia che li arricchiscono e che sono in grado di fornire un’esperienza a 360°“.

Dello stesso parere anche Peter Gauden, lo Huawei Global Senior Product Marketing Manager, il quale, sempre in collaborazione con Stylos, ha identificato tre cluster di consumatori verso la tendenza del Micro:

Rewilders – l’88% dell’intera popolazione, ovvero coloro che vedono nella natura la possibilità di rigenerarsi, allontanandosi fisicamente dal caos delle città. Gli allenamenti vengono condotti all’esterno, i prodotti preferiti sono Huawei Watch GT 2 e FreeBuds 3 .

– l’88% dell’intera popolazione, ovvero coloro che vedono nella natura la possibilità di rigenerarsi, allontanandosi fisicamente dal caos delle città. Gli allenamenti vengono condotti all’esterno, i prodotti preferiti sono e . Routine Hackers – gli utenti più smart, che lavorano sul proprio corpo in modo naturale, cercando di integrare l’attività nella routine quotidiana. Lo sport può essere ogni attività , come il salire le scale o fare una passeggiata per andare a lavoro.

– gli utenti più smart, che lavorano sul proprio corpo in modo naturale, cercando di integrare l’attività nella routine quotidiana. Lo sport può essere ogni , come il salire le scale o fare una passeggiata per andare a lavoro. Recovery Seekers – consapevoli del fatto che gli allenamenti intensivi possono causare danni, cercano di mantenere un certo equilibrio attuando esercizi riparativi e pratiche di auto-cura, tutto pro-serenità con attenzione alla qualità del sonno.

Il micro Wellness è ancora più facile, infatti, tutti coloro che acquisteranno lo Huawei Watch GT 2 entro il 29 febbraio 2020 presso i negozi di elettronica riceveranno un’esperienza Fitness Virgin Active (1 mese, massimo di 10 ingressi) a titolo gratuito.