Google sta cercando di inserirsi sempre di più nel settore dello Shopping Online. Questa volta, il colosso di Mountain View ha pensato ad una soluzione che potesse aiutare gli utenti alla ricerca di un capo d’abbigliamento, offrendo loro la possibilità di consultare un catalogo di prodotti a dir poco infinito e proponendo tutte le soluzioni disponibili in negozi diversi e di marchi diversi.

A partire da oggi (anche se pare che, almeno per il momento, questa funzionalità non sia ancora disponibile in Italia), quando si cerca un capo d’abbigliamento su Google dallo smartphone, tutti i risultati disponibili verranno raggruppati e mostrati in una nuova ed unica area, dove sarà possibile sfogliare tutte le soluzioni disponibili di oltre un milione di negozi Online.

Google, arriva la nuova sezione dedicata alla ricerca di un capo d’abbigliamento

Per cercare un capo d’abbigliamento su Google ed eventualmente acquistarlo, basterà digitare nell’apposita barra di ricerca la parola chiave alla quale il prodotto desiderato fa riferimento, come “scarpe da corsa“, “cintura da donna in pelle“, “abito floreale“, “costume da bagno per bambino” e così via. E’ possibile applicare dei filtri di ricerca per ottenere dei risultati molto più precisi (ad esempio, si può filtrare per stile, per la categoria, lo stile e la taglia). O ancora, cliccando su un determinato prodotto, è possibile leggerne le recensioni lasciate dagli utenti che hanno già effettuato l’acquisto.

Per rendere possibile questa nuova funzione, Google indicizza i prodotti di oltre un milione di negozi online e li raggruppa nella nuova sezione Prodotti Popolari. Sarà possibile accedere a questa area direttamente dallo strumento di ricerca di Google, non appena disponibile anche nel nostro Paese.