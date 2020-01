Esselunga abbandona, almeno momentaneamente, l’offerta tech, proponendo un nuovo volantino nel quale ha deciso di inserire una serie di prodotti di tecnologia generale a prezzi più o meno interessanti.

Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di Esselunga, dovranno essere necessariamente completati entro il 25 gennaio solo ed esclusivamente presso i punti vendita sparsi per il territorio. L’utente non potrà in nessun modo raggiungere i prodotti direttamente sul sito ufficiale.

Volantino Esselunga: le offerte del momento sono molto interessanti

L’andamento del mercato della telefonia mobile è tutto indirizzato verso il mondo Xiaomi, Samsung e Huawei/Honor (ad esclusione di Apple, ovviamente), per questo motivo anche Esselunga ha giustamente pensato di assecondare le richieste degli utenti con il lancio di prezzi bassi su alcuni modelli di fascia medio-bassa (forse i più acquistati).

Di conseguenza troviamo lo Xiaomi Mi A3 in vendita a soli 169 euro, affiancato da un ottimo Samsung Galaxy A50 (con 128GB di memoria interna) proposto a 269 euro.

Se interessati invece all’accessoristica, ricordiamo essere presente un importante sconto Fidaty (quindi attivato solo con l’esibizione della carta vantaggi) del 40% su tutti i prodotti di casa SBS. Le offerte del volantino Esselunga ovviamente non si fermano qui, tra le pagine elencate poco sotto potrete trovare anche un televisore, il piccolo Google Home Mini in promozione a 29,99 euro, oppure anche vari accessori per il mondo dell’informatica.

Scoprite nel dettaglio i prezzi, ricordandone la validità esclusiva fino al 25 gennaio, aprendo le immagini.