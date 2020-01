La nuova versione della tanto amata interfaccia grafica di Huawei, la EMUI 10, sta lentamente facendo la propria comparsa su decine e decine di smartphone sparsi per l’intero globo. L’incertezza sul poter effettivamente aggiornare il proprio dispositivo è tanta, non ci resta che produrre un riepilogo delle informazioni attualmente in nostro possesso, nella speranza di vedere comparire anche il modello di proprietà.

Come per tutti gli update, anche per il rilascio della EMUI 10 non possiamo fornirvi una data ufficiale, prima di tutto perché Huawei non l’ha ufficialmente comunicata, ma bisogna anche ricordare che i vari smartphone riceveranno l’aggiornamento in momenti differenti (non come accade per Apple). L’unica cosa di cui siamo certi è che i seguenti dispositivi si aggiorneranno sicuramente.

Huawei EMUI 10: ecco gli smartphone che si aggiorneranno

Huawei Enjoy 10 Plus, Enjoy 9S e Maimang.

Enjoy 10 Plus, Enjoy 9S e Maimang. Tutta la serie Huawei Y : in particolare Y7/Y7 Pro/Y7 Prime (2019), Y9 e Y9 Prime 2019, Y6 2019.

: in particolare Y7/Y7 Pro/Y7 Prime (2019), Y9 e Y9 Prime 2019, Y6 2019. Gli ultimi modelli della serie Huawei Nova : 5T, 5, 5 Pro, 5i, 4 e 4e.

: 5T, 5, 5 Pro, 5i, 4 e 4e. Stesso discorso per i membri della serie P Smart 2019 : il modello base, il P Smart+ 2019 e il P Smart Z.

: il modello base, il P Smart+ 2019 e il P Smart Z. I top di gamma si aggiorneranno sicuramente: Mate 10 /10 Lite/10 Pro, Mate 20 /20 Lite/20 Pro ed ovviamente Mate 30/30 Pro e 30 Lite (incluse le versioni Porsche Design).

/10 Lite/10 Pro, /20 Lite/20 Pro ed ovviamente Mate 30/30 Pro e 30 Lite (incluse le versioni Porsche Design). Concludono la lista i vari Huawei P: P20/P20 Lite/P20 Pro e P30/P30 Lite/P30 Pro.

Come al solito, ricordiamo che al momento della stesura dell’articolo siamo certi che i suddetti dispositivi riceveranno l’update, ma ciò non vuol dire che in tempi brevi altri modelli non verranno aggiunti alla lista (in altre parole è provvisoria).