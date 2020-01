Comet rinnova la propria campagna promozionale decidendo di proseguire esattamente sulla stessa lunghezza d’onda della precedente, il volantino “Saldi lo Spettacolo Continua” risulta essere valido in tutti i punti vendita sparsi per il territorio, nonché direttamente sul sito ufficiale, fino al 5 febbraio 2020.

Se stavate aspettando il momento giusto dopo le vacanze natalizie per acquistare nuovi prodotti, sappiate che da Comet potrete trovare oltre 12 pagine di volantino ricchissime di sconti e di prezzi relativamente alla portata della maggior parte di noi. Nell’eventualità in cui non aveste il denaro nell’immediato, ricordiamo essere disponibile il finanziamento a Tasso Zero in 20 mesi, in questo modo si potrà restituire la cifra in rate con addebito diretto sul conto corrente.

Volantino Comet: grazie alla promozione i prezzi sono bassissimi

In prima pagina spiccano un paio di prezzi da prendere immediatamente in considerazione, la Dyson V8 (non proprio l’ultimo modello, lo ammettiamo) in vendita a 299 euro, affiancata dall’iPhone 11 a 729 euro. Approfondendo la conoscenza del volantino Comet spiccano sicuramente tante altre occasioni da non lasciarsi sfuggire, parlando di smartphone annoveriamo Huawei Y6 2019 a 129 euro, Oppo A6 a 159 euro, Samsung A20E a 159 euro, Motorola One Macro a 189 euro, Huawei P Smart Z a 199 euro, Galaxy A30S a 219 euro, Honor 9X a 249 euro, Huawei Nova 5T a 399 euro o Oppo Reno 2 a 469 euro (solo con la carta fedeltà).

Per le altre informazioni sul volantino Comet discusso nell’articolo, non dimenticatevi di aprire le pagine sottostanti.