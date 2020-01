Wind ha appena avviato una campagna win-back rivolta ad alcuni dei suoi ex clienti, proponendo loro un’offerta davvero vantaggiosa. Si tratta della All Inclusive 50 Star, un pacchetto che comprende minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS e 50 GB di Internet in 4G al prezzo di 7,99 euro al mese.

L’offerta non è rivolta a tutti gli ex clienti Wind ma solo a coloro che sono stati contattati direttamente dall’operatore o hanno ricevuto il seguente messaggio: “Affrettati! Con wind All Inclusive 50 Giga Star, minuti illimitati e 200 SMS a 7,99 euro al mese! Attivazione e SIM 10 euro. Corri nei negozi entro il 17 Gennaio 2020. Info costi e privacy su wind.it/50star”.

Wind All Inclusive 50 Star, dettagli sulla nuova offerta rivolta ad alcuni ex clienti

Con l’offerta Wind All Inclusive 50 Star, alcuni ex clienti selezionati potranno godere di minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS e 50 GB di Internet in 4G per soli 7,99 euro al mese. L’offerta sarà valida fino al prossimo 17 Gennaio e potrà essere attivata in un punto vendita autorizzato richiedendo la portabilità del proprio numero.

L’offerta non prevede alcun costo di attivazione SE si mantiene la SIM attiva per ventiquattro mesi. Nel caso in cui, prima dello scadere dei ventiquattro mesi, si dovesse passare ad altro operatore o richiedere la disattivazione del servizio, allora verrà addebitata la cifra di 15 euro sul credito residuo. E’ previsto, però, un contributo di dieci euro per l’acquisto della scheda SIM, con 1 centesimo di credito incluso per permettere l’utilizzo dell’offerta per il primo mese.