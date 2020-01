Wind sorprende alcuni già clienti con il lancio di una promozione molto speciale, la All Inclusive 50, ma con annesse anche alcune limitazioni decisamente importanti da non trascurare in fase di attivazione sul proprio numero di telefono.

A differenza delle più comuni operator attack già viste ed apprezzate in passato, la All Inclusive 50 risulta essere un’offerta distribuita ad personam, in altre parole l’attivazione è possibile solamente tramite la ricezione di un messaggio informativo sul proprio numero di telefono. Al momento in cui vi scriviamo risulta essere disponibile per i già clienti, non sono previste versioni SMS winback, ai quali non verrà richiesto l’acquisto di una nuova SIM ricaricabile.

Wind: la promozione è a dir poco emozionante

Coloro che riceveranno l’SMS non dovranno far altro che rispondere all’SMS e, in tempi brevissimi, si vedranno attivare la All Inclusive 50. Al suo interno sono posizionati 50 giga di internet alla velocità del 4.5G, passando per 100 SMS da inviare a chiunque si desideri in Italia, nonché minuti illimitati per telefonare ad ogni numero di telefono registrato sul territorio.

Tutto ad un prezzo effettivamente molto basso, soli 7,99 euro con addebito diretto sul credito residuo; ovviamente non sono presenti vincoli contrattuali di alcun tipo, in quanto si cambia solamente offerta, ma non si diventa nuovi clienti o quant’altro. La navigazione è sempre permessa, come per ogni altra offerta, alla massima velocità attualmente disponibile, senza costi aggiuntivi.

Come era facile immaginare, infine, non sono previsti costi di attivazione di alcun tipo, il cambio offerta avverrà in maniera completamente gratuita.