Il volantino Unieuro attivo in questo periodo raccoglie quanto di buono visto in passato, e lo condensa in una campagna promozionale di alto livello, nonché dai prezzi abbastanza convenienti per la maggior parte dei consumatori del nostro territorio.

Come sempre accade quando parliamo di Unieuro, ricordiamo che gli acquisti saranno effettuabili sia nei negozi che direttamente sul sito ufficiale del rivenditore di elettronica; scegliendo di acquistare online, è importante sottolinearlo, potrebbe essere necessario aggiungere le spese di spedizione per la consegna a domicilio (cosa non richiesta se invece si dovesse optare per una spedizione in negozio).

Volantino Unieuro: grazie alle offerte del momento il risparmio è assicurato

Uno dei prezzi più interessanti dell’intero volantino Unieuro è stato applicato sul Samsung Galaxy S10e, un terminale appartenente alla fascia medio-alta del mercato della telefonia mobile, oggi raggiungibile dai consumatori con un esborso di circa 439 euro (attenzione però alle offerte, combinate al Samsung Cashback, che portano il Galaxy S10 a 599 euro).

Essendo il suddetto leggermente datato, è in commercio da quasi un anno, l’attenzione dell’utente medio si è anche spostata sul nuovissimo Huawei Nova 5T, un terminale dalle buonissime prestazioni complessive, acquistabile a 399 euro nella versione no brand.

Il rapporto qualità/prezzo è favorevole anche su tantissimi altri modelli in commercio, se volete scoprire nel dettaglio le offerte pensate ed incluse all’interno del volantino Unieuro, non dovete far altro che aprire queste immagini.