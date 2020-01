Il volantino Comet è molto spesso imprevedibile, al suo interno gli utenti possono trovare di tutto e di più per riuscire comunque a risparmiare davvero moltissimo su ogni acquisto effettuato, sia in negozio che sul sito ufficiale.

A differenza delle più comuni campagne di Euronics e Trony, Comet vanta la possibilità di offrire i prezzi bassi indistintamente dalla regione di appartenenza o dal negozio, in questo modo il consumatore potrà scegliere di recarsi personalmente, oppure acquistare stando comodamente seduto sul divano di casa, senza rinunciare alle offerte del periodo. Alla base dell’attuale volantino Comet troviamo comunque il solito Tasso Zero, utile sopratutto per ricevere un finanziamento da restituire comodamente in 10 o 20 mensilità senza interessi, con addebito diretto sul conto corrente.

Per le offerte ed i codici sconto Amazon, ecco il link al nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino Comet: tutti i prezzi dell’ultima campagna promozionale

A differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, in questo caso il volantino Comet ha deciso di puntare su dispositivi appartenenti alla fascia medio-bassa del mercato. La maggior parte degli sconti riguarderà quindi modelli con un prezzo inferiore ai 269 euro, nello specifico annoveriamo Galaxy A30S, Motorola E6 Play, Oppo A9 2020, Oppo Reno 2Z, Galaxy A20e o similari.

L’unica eccezione è rappresentata dall’iPhone Xs, non proprio l’ultimo modello di casa Apple, ma ancora perfettamente in grado di soddisfare pienamente con prestazioni al top. Il prezzo finale di vendita è abbastanza elevato, 679 euro per la versione no brand con garanzia legale della durata di 24 mesi.

Il volantino Comet accoglie anche altri prodotti a prezzi relativamente bassi, se volete scoprirli potete aprire le immagini sottostanti.