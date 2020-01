Vodafone infinita, nell’ultimo periodo sta vincendo di gran lunga su tutte le dirette concorrenti del mercato della telefonia mobile con una delle migliori promozioni di sempre, la Vodafone Special Unlimited da 7 euro al mese.

Il limite più grande dell’offerta è sotto gli occhi di tutti, purtroppo risulta essere raggiungibile in via esclusiva solo ed esclusivamente da coloro che si ritrovano in condizione d’uscita da un operatore virtuale (definito anche MVNO) o da Iliad. La portabilità del proprio numero originario è obbligatoria, i costi iniziali da sostenere equivalgono nello specifico a 12 euro per la promo (anche se in alcune occasioni sono stati scontati a 0) e 10 euro per l’acquisto della nuova SIM ricaricabile.

Vodafone: l’offerta che prova a battere Iliad e MVNO

L’offerta, chiamata appunto Vodafone Special Unlimited, include al proprio interno un bundle a dir poco invidiabile: 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, passando per minuti illimitati da utilizzare per telefonare a chiunque e SMS senza limiti da inviare ad amici e parenti.

Tutto questo dietro il pagamento di una cifra abbastanza ridotta, parliamo infatti di soli 7 euro al mese tramite credito residuo della SIM ricaricabile acquistata. Sappiate che in negozio potrebbero proporvi di pagare tramite conto corrente, ricordate che non siete obbligati, ma potrebbe essere una “comodità” non doversi preoccupare delle ricariche.

La massima velocità di navigazione raggiungibile è pari a 600Mbps in download, senza dover sottostare ad alcun tipo di vincolo contrattuale, l’utente potrà abbandonare l’azienda in un qualsiasi momento senza dover pagare penali (nemmeno minime o dover versare costi aggiuntivi).