Trony ha in serbo un regalo stratosferico per gli utenti che sceglieranno di acquistare nuovi prodotti di tecnologia nei punti vendita della regione Sardegna, è difatti prevista la possibilità di ricevere un omaggio seguendo determinate linee guida.

Prima di gioire ed approfondire la questione, ci teniamo a sottolineare un’altra volta la più grande limitazione della campagna in oggetto, gli acquisti potranno essere effettuati solo nelle location indicate in ultima pagina, non altrove.

Chiarito il tutto, coloro che si potranno recare fisicamente potranno effettivamente ricevere gratis la macchina caffè Lavazza Jolie, con incluse anche oltre 128 capsule per un valore commerciale totale di oltre 129 euro. Per raggiungere l’omaggio non sarà necessario seguire un iter particolarmente complesso, basterà infatti acquistare un grande elettrodomestico (tra quelli segnalati nel punto vendita) spendendo almeno 349 euro. Una volta giunti in cassa, gli addetti vi consegneranno l’omaggio pattuito.

Non dimenticate di ISCRIVERVI al nostro canale Telegram per ricevere codici sconto e per le ultime offerte disponibili su Amazon.

Volantino Trony: cosa acquistare a Gennaio

I prezzi degli smartphone in promozione, lo dobbiamo ammettere, sono veramente molto buoni, a partire dall’accoppiata Galaxy S10/S10+ rispettivamente a 749 e 848 euro (ricordate il rimborso Samsung Cashback?), passando anche per i 979 euro richiesti per il Galaxy Note 10.

Lo Huawei Nova 5T è indubbiamente il modello del momento, anche da Trony si potranno spendere soli 399 euro per mettere le mani su uno dei terminali dal miglior rapporto qualità/prezzo di tutto il 2019/2020. Le alternative, lo dobbiamo ammettere, non mancano davvero, se volete scoprire nel dettaglio la campagna aprite le pagine seguenti.