La piattaforma Netflix è ormai diventata a tutti gli effetti il punto di riferimento per milioni di utenti che desiderano guardare in streaming film e serie televisive. In questo periodo, il noto servizio sta sfornando diverse novità per quanto riguarda la programmazione televisiva. Infatti, da quello che ci risulta ci saranno dei prosegui di qualche serie televisiva popolare, una su tutte Lucifer 5.

Stiamo parlando di una delle serie televisive che più piace al pubblico di Netflix, e proprio per questo motivo che la produzione ha deciso di regalare la quinta stagione.

Lucifer 5: Netflix da il benvenuto alla nuova stagione

Se dobbiamo dirla tutta, in fase iniziale girò la voce di un forfait definitivo sulla nuova stagione, quindi chiudendo la programmazione alla quarta stagione. Nello specifico la Fox aveva dichiarato pubblicamente il mancato proseguo della serie televisiva nel lontano maggio 2018.

Invece, con il passare del tempo ma soprattutto con l’ira scatenata sui social da parte dei fan, lo scorso 5 giugno il regista della serie tv annunciò la riapertura di Lucifer con la ripresa del montaggio per una nuova stagione.

Coloro che non sono al corrente di questa vicenda, devono sapere che i fan si scatenarono su Twitter con l’hashtag “#saveLucifer”, il quale ebbe un numero elevato di iterazione superando la soglia degli 8,5 milioni. Con questo forte attacco degli utenti, Netflix ha optato per il rinnovo della serie e quindi per la lavorazione ad una nuova stagione.

Nella quinta stagione non mancheranno episodi interessanti, caratterizzati da una forte adrenalina. A questo punto non ci resta che attendere la fine del montaggio per poterci godere questa fantastica serie!