Il volantino MediaWorld lascia indubbiamente a bocca aperta per la grandissima qualità dei prodotti messi a disposizione degli utenti, interessati ogni giorno all’acquisto di nuovi modelli appartenenti a svariate categorie merceologiche.

Come buona tradizione richiama, il volantino MediaWorld riparte dal solito Tasso Zero, il consumatore che spenderà una cifra superiore ai 199 euro potrà effettivamente pensare di richiedere un prestito/finanziamento da restituire in 20 mensilità ad interessi completamente azzerati.

I codici sconto Amazon sono disponibili ogni giorno solo sul nostro canale Telegram, scopriteli a questo indirizzo.

Volantino MediaWorld: questi prezzi fanno impazzire tutti

L’offerta che nessuno di noi dovrebbe effettivamente lasciarsi sfuggire riguarda il Samsung Galaxy S10, un top di gamma a tutti gli effetti raggiungibile con una spesa veramente ridotta, grazie in primis al cosiddetto Samsung Cashback. Da MediaWorld, infatti, l’utente può raggiungerlo spendendo solamente 749 euro; successivamente lo potrà registrare sul sito ufficiale Samsung Members, inserendo la prova d’acquisto, per ricevere in un secondo momento un rimborso sul conto corrente del valore di 150 euro. A tutti gli effetti, in conclusione, il Samsung Galaxy S10 verrà pagato solamente 599 euro per la versione no brand.

Le alternative al modello dell’azienda sudcoreana sono tantissime e decisamente meno costose, basti pensare a Xiaomi Mi 10 Pro, a Xiaomi Redmi Note 8T, Galaxy A10, Xiaomi Mi 9 Lite o Galaxy A70, solo per citarne alcuni. Per maggiori informazioni e per scoprire ogni singolo prezzo pensato dall’azienda, scorrete il nostro articolo ed aprite le pagine che trovate qui sotto; ricordate che gli acquisti sono possibili anche sul sito ufficiale.