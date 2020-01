Se la vostra passione sono i film e le serie TV ma non volete spendere soldi su Netflix o AppleTV, allora un modo per guardarli direttamente sul vostro smartphone Android passa per forza da un’app gratuita che vi permetterà tutto questo: Kanix Play.

Infatti il servizio non prevede costi nascosti o abbonamenti, mentre i passaggi per trovare il vostro programma preferito sono semplici, al punto da essere scettici che tanta abbondanza risieda in un’app gratuita. Sebbene sappiamo che questo genere di app non avrà una vita lunghissima, visto il catalogo di contenuti digitali veramente vasto, meglio goderne subito piuttosto che aspettare nello scetticismo.

Kanix Play sfida IPTV, arriva l’app con Film e Serie TV Gratis

Su quest’app sono disponibili i film da poco arrivati nelle sale cinematografiche, passando dalle anteprime disponibili in qualità scadente fino alle versioni in 4K aspettando qualche giorno. Ovviamente in molti non vorranno più spendere il biglietto del cinema, visto che su Kanix Play arriva quasi subito il film appena uscito, e come detto supponiamo che presto lo chiuderanno.

Stessa cosa vale per le serie tv, poiché Kanix Play vi permette di vedere tutte quelle trasmesse da Netflix, da Sky e tante altri servizi, ma non è chiaro come facciano a fornirvele. L’app è compatibile con smartphone, tablet, ma anche TV Box Android, e sembra che al momento non esista una versione per iOS, PC Windows o Mac.

Per vedere film e serie tv streaming gratis su Android dobbiamo quindi seguire questi semplici passi: