Euronics torna a fare la voce grossa con un’ottima campagna promozionale attiva universalmente su tutto il territorio nazionale, ma non sul sito ufficiale. Gli acquisti saranno effettuabili in negozio entro e non oltre il 22 gennaio, senza distinzioni in merito a soci o regioni particolari.

Il volantino Euronics prende sicuramente spunto da quanto di buono visto ed apprezzato in passato, cercando di assecondare tute le richieste dei consumatori. Il modello di punta della campagna è lo Huawei P30, un terminale di buonissima qualità, attualmente in vendita a soli 499 euro, quando invece per la versione più performante sono necessari circa 100/200 euro in più.

Euronics: grazie a queste offerte i prezzi sono ottimi

Le alternative sono tutte rappresentate da smartphone dai prezzi relativamente ridotti, basti pensare in primis agli ottimi Oppo Reno 2Z in vendita a 299 euro, oppure allo Xiaomi Redmi Note 8 Pro da 259 euro, per finire anche su modelli ancora più economici.

L’ultimo esempio che vi proponiamo riguarda lo Xiaomi Redmi Note 8T, recentemente lanciato sul mercato, successivamente alla promozione di Redmi Note 8 e Note 8 Pro, raggiunge il cuore dei consumatori per il suo ottimo rapporto qualità/prezzo finale, in quanto in vendita a soli 199 euro.

Le proposte del volantino Euronics ovviamente non si fermano qui, se volete approfittare degli sconti e delle offerte pensate dall’azienda, il nostro consiglio inizia con lo sfogliare le pagine sottostanti, ricordando infine che gli acquisti non sono effettuabili sul sito ufficiale del rivenditore stesso.