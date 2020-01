L’azienda Epic Games ha appena annunciato, che anche quest’anno, ha intenzione di offrire a tutti i propri utenti, una serie di titoli gratuiti ogni settimana, che potranno essere scaricati senza un limite di tempo.

Per chi non lo conoscesse, Epic Games Store è stato lanciato ufficialmente il 6 dicembre del 2018. Lo Store è completamente gratuito e non presenta alcun tipo di abbonamento, può essere consultato sia online sul sito ufficiale di Epic, sia utilizzato attraverso il programma dedicato.

Epic Games Store: giochi gratuiti ogni settimana anche nel 2020

Continuando la descrizione iniziata precedentemente, si tratta di una piattaforma di digital delivery, che serve quindi a comprare e giocare titoli in versione digitale, senza dover per forza recarsi in un negozio a comprarli fisicamente. L’ingresso di questo Store nel mercato delle piattaforme digitali di vendita dei videogiochi, sta già avendo delle ripercussioni.

Il 2020 di Epic Games si presume caratterizzato da moltissimi giochi gratuiti ogni settimana, da scaricare direttamente online. Proprio come è accaduto anche all’inizio dell’anno, il divertimento si estenderà anche per tutto il resto dell’anno. Tutti gli utenti avranno la possibilità di scaricare gratuitamente una selezioni di giochi, scelti dalla piattaforma. I titoli saranno differenti ogni settimana e, una volta effettuato il download, i giochi verranno automaticamente associati al vostro account.

I giochi potranno inoltre essere scaricati in maniera assolutamente gratuita per tutta la vita, senza alcun limite di tempo, come specificato ad inizio articolo. Questa scelta non dovrebbe comportare alcun tipo di problema a livello finanziario per la software house statunitense, che è anche la creatrice dell’amatissimo Fortnite, celebre gioco valutato come uno dei più remunerativi di tutto l’anno 2019, grazie agli 1.8 miliardi di dollari di entrate, nonostante sia un gioco gratuito.