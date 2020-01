Apple ha lanciato un nuovo programma di sostituzione per le custodie della batteria intelligente per iPhone XS, XS Max e XR, dopo che sono stati rilevati problemi di ricarica in alcuni dispositivi. Secondo la società, alcuni dei casi potrebbero avere un problema in cui non si caricheranno quando sono collegati all’alimentazione o potrebbero non caricare il tuo iPhone. Se il tuo modello è interessato, Apple o uno dei suoi fornitori di servizi autorizzati lo sostituiranno gratuitamente.

Apple: i vantaggi che potresti avere da questa sostituzione

A 129 dollari, le custodie della batteria non sono economiche, ma la loro stretta integrazione con l’iPhone comporta alcuni vantaggi. iOS mostrerà il livello di carica della custodia della batteria nella sua barra di notifica in alto, ad esempio, e può anche passare i dati attraverso la porta Lightning della custodia della batteria. Se il tuo caso è idoneo per una sostituzione, potrebbe valere la pena portarlo in un Apple Store indipendentemente dal fatto che abbia problemi. Avrai un modello più recente e ci dovrebbero essere meno possibilità che sviluppi problemi in futuro.

Secondo Apple, i modelli interessati sono stati fabbricati tra gennaio e ottobre 2019 (i casi sono stati annunciati a gennaio ). Se vuoi approfittare del programma, allora Apple afferma che dovrai portarlo in un fornitore di servizi autorizzato o in un negozio Apple, dove verrà esaminato per assicurarti che sia idoneo. Se lo è, allora Apple dice che eliminerà il tuo vecchio modello in modo ecologico. I casi interessati saranno coperti per due anni dopo la loro vendita originale, secondo Apple.