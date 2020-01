5 motivi per cui un'auto diesel è meglio di una elettrica

In molti, prima di acquistare una macchina al giorno d’oggi, si fanno tantissime domande, e una di queste verte proprio sulla motorizzazione da scegliere. Le automobili hanno compiuto grossi passi in avanti durante gli ultimi anni, ma a quanto pare le vecchie abitudini non muoiono mai. Il diesel, nonostante molti abbiano detto che poteva scomparire da un momento all’altro, è ancora vivo e vegeto con le sue nuove versioni, ma a salire di quotazione è stato anche il motore elettrico.

Infatti ci sono tante motivazioni per le quali si potrebbe scegliere sia l’uno che l’altro, ma la scelta sta sempre all’utente che acquista. Dopo i tanti teste e le analisi che sono state effettuate è emerso che è un’automobile elettrica è ecologica ma non fino a livelli altissimi. Ci sono infatti alcuni motivi per i quali sarebbe meglio scegliere un’automobile diesel piuttosto che una elettrica.

Diesel contro elettrico: ecco le cinque motivazioni per le quali conviene scegliere il diesel rispetto alla motorizzazione che in molti definiscono quella del futuro

Il primo dei cinque motivi è sicuramente il costo dell’automobile diesel, la quale tutti ormai sanno quanto costa in linea di massima. Infatti il motore elettrico risulta molto più costoso proprio durante la configurazione della vostra automobile da acquistare.

Il secondo motivo riguarda i costi di manutenzione, che nel caso di un’automobile elettrica possono sfiorare cifre astronomiche. In più non bisogna lasciare in sospeso il problema della ricarica, dato che le colonnine dedicate alle auto elettriche non sono per nulla diffuse sul territorio. In seguito ci sono anche i costi di rifornimento, i quali sono leggermente più bassi per le automobili diesel. Infine, se in marcia un’automobile elettrica inquinamento di un’automobile diesel, quando arriverà a fine vita e dovrà essere smaltita, è la prima risulterà molto più inquinante.