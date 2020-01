Una delle offerte da consigliare a tutti gli utenti interessati al mondo di 3 Italia è sicuramente la Play Power, soluzione con minuti, SMS e giga di traffico ad un prezzo relativamente ridotto, nonché senza limitazioni particolari sulla provenienza.

L’elemento centrale è proprio questo, tutti possono accedervi senza temere di non disporre dei requisiti necessari, l’attivazione è possibile a costo totalmente azzerato dal sito ufficiale dell’operatore telefonico, con acquisto della SIM ricaricabile al costo di 10 euro. La portabilità è in genere richiesta, ma potrebbe accadere che in determinate occasioni non risulti essere fondamentale.

3 Italia: la promozione dai grandissimi contenuti

All’interno della Play Power trovano posti innumerevoli contenuti, a partire dai minuti illimitati con i quali l’utente può telefonare a chiunque desideri, passando per i 30 giga di traffico dati alla velocità del 4G, per finire nei 100 SMS da inviare ad ogni numero di telefono in Italia.

La navigazione, come abbiamo già visto in altre occasioni, sempre parlando di 3 Italia, è possibile sotto rete telefonica proprietaria in 3G a costo completamente azzerato; nel momento in cui sentirete la necessità di collegarvi all’alta velocità, sappiate che dovrete necessariamente pagare (salvo promozioni per i nuovi clienti) 1 euro in più al mese, rispetto naturalmente al costo della promozione da tutto incluso.

Il canone da versare sarà comunque di 11,99 euro a rinnovo, da pagare tramite credito residuo della SIM ricaricabile; a differenza di altre offerte della serie ALL-IN, in questo caso non è presente un vincolo contrattuale di durata, l’utente potrà abbandonare l’azienda quando vorrà senza rischiare di pagare penali di alcun tipo.