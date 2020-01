Vodafone: 3 offerte in esclusiva solo per alcuni utenti, fino a 50GB

Vodafone è uno di quei gestori che rappresentano la branca dei mostri sacri della telefonia italiana e non solo. Da diverso tempo a questa parte il noto marchio anglosassone sta riportando infatti tantissime vittoria su tutti i fronti, anche se ultimamente qualcuno gli avrebbe dato fastidio.

Stiamo parlando dei gestori come Iliad, i quali hanno portato via tanti utenti proprio a Vodafone. Il gestore proveniente dalla Francia è riuscito in un’impresa nella quale nessuno era mai riuscito prima d’ora, ovvero a mettere Vodafone in condizione di reagire con l’abbassamento dei prezzi. Le migliori promozioni del gestore sono infatti arrivati ancora una volta ma in questo caso con prezzi ancora più bassi, proprio per tentare oda

Vodafone lancia le sue migliori tre promozioni per provare a recuperare tutti gli utenti che gli sono stati rubati durante gli ultimi mesi

Vodafone Special Minuti 50GB:

Minuti per le chiamate illimitati verso tutti i gestori in Italia e Unione Europe

50GB di connessione dati in 4.5G ogni mese

PREZZO: 6,99 euro tramite Winback

tramite Winback Per tutti i gestori virtuali, per Iliad e Kena Mobile a 7,99 euro

Vodafone Special Minuti 30 GIGA

Minuti per chiamate illimitate verso tutti i gestori in Italia e in Europa

30 Giga in 4G per la connessione web ogni mese

PREZZO: 6 euro al mese

al mese Per tutti coloro che passano da FastWeb e alcuni operatori virtuali

Vodafone Special Minuti 20GB