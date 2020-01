L’operatore Tim ha da poche ore introdotto i tagli di ricarica effettiva di 4 o 6 euro anche online, sul proprio sito ufficiale. Con questo aggiornamento l’operatore permette ora di ricaricare anche online utilizzando nuovi tagli precedentemente non disponibili.

Sul suo sito ufficiale è ora possibile effettuare ricariche di 4 euro, 6 euro, 12 euro, 17 euro, 22 euro, 25 euro e 50 euro. Precedentemente i tagli disponibili erano solamente 10 euro, 15 euro, 20 euro, 25 euro e 50 euro. Ecco tutti i dettagli.

Tim presenta i nuovi tagli di ricarica effettiva

I tagli presentati qualche ora fa sul sito ufficiale, erano già da tempo disponibili in tutti i negozi Tim e in altri circuiti aderenti come tabacchi, edicole e bar. Sempre nella giornata di ieri 13 gennaio 2020 è stata aggiornata anche l’offerta Ricarica+, che prevede ora i classici tagli 5+ e 10+ oltre ai nuovissimi 15+, 20+ e 30+.

Ricarica 5+ e 10+ prevede minuti e Giga illimitati verso tutti per 24 ore e fornisce al cliente un euro in meno di credito rispetto al prezzo pagato, quindi rispettivamente 4 e 9 euro. I nuovi tagli di ricarica come 15+, 20+ e 30+ offrono invece minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali e Giga illimitati per 3 giorni con due euro in meno di credito. In questo caso rispettivamente 13 euro, 18 euro e 28 euro.

Le offerte Ricarica+ continueranno ad essere disponibili nelle tabaccherie, nei bar e in tutte le edicole abilitate e anche sul sito ufficiale dell’operatore. Al contrario invece, non saranno più disponibili all’interno dei negozi Tim. Per scoprire nel dettaglio le ricariche o per dare un’occhiata a tutte le offerte disponibili, visitate il sito ufficiale dell’operatore.