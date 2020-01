Oramai non ci si sorprende più di quelli che sono i servizi extra messi a disposizione da Sky ai propri clienti. Solo per attenersi a quelli che sono le novità di questa stagione, la pay tv satellitare garantisce agli appassionati di cinema, sport e calcio la possibilità di associare profili Netflix e DAZN al proprio abbonamento.

In questo nostro precedente approfondimento vi abbiamo mostrato i dettagli di questa incredibile partnership tra Sky e le due piattaforme streaming.

Sky, come attivare gli aggiornamenti sportivi su WhatsApp

Oltre ai contenuti legati a Netflix e DAZN, i clienti Sky nel corso di questa stagione hanno ricevuto anche un’altra grande sorpresa. Gli sviluppatori, infatti, hanno messo a punto un servizio vincolato a WhatsApp. Attraverso la chat di messaggistica istantanea, Sky raggiungerà in ogni momento i suoi abbonati con aggiornamenti e notizie provenienti dal mondo del calcio e dello sport.

Sky ha messo a punto con WhatsApp un sistema molto simile a quello delle notifiche sull’app ufficiale. Quando ci sarà una novità importante, gli interessati riceveranno direttamente un messaggio via WhatsApp sul proprio smartphone.

Per attivare il servizio è necessario collegarsi a questo sito internet e seguire la procedura guidata. Per l’attivazione ci vogliono pochi secondi. Gli utenti, qualora lo desiderino, dopo aver sottoscritto il servizio potranno disattivarlo in ogni momento semplicemente eliminando la chat WhatsApp di Sky.

Gli aggiornamenti via WhatsApp sono disponibili a costo zero. Come ulteriore garanzia, gli sviluppatori hanno chiarito che l’invio dei messaggi sarà completamente non invasivo per evitare ogni genere di spam.