Mancano ormai pochissime settimane all’arrivo dei nuovi flagship del colosso Samsung e ogni giorno che passa arrivano nuovi rumors e leaks. Le ultime indiscrezioni appena arrivate riguardano il futuro Samsung Galaxy S20 Ultra 5G. In particolare, sono trapelate alcune peculiarità del device.

A fornici le nuove importanti informazioni è stata una persona del team XDA Developers, ovvero Max Weinbach. Quest’ultimo aveva già pubblicato online qualche giorno fa le prime immagini dal vivo del device, ma quest’oggi ha invece rivelato alcune delle caratteristiche tecniche principali.

The S20 Ultra 5G is going to keep the SD Card slot. Support for up to 1TB.

It will also be available in 128GB/256GB/512GB and have a 12GB and 16GB RAM option.

108MP main, 48MP 10x optical, 12MP ultra wide.

5000 mAh battery with 45W option fast charge. 0 to 100% in 74 min.

