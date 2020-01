Non ci sarà Samsung Galaxy S11. Invece, Samsung sta saltando in avanti verso la S20. Le voci sono state vorticose sul cambiamento del marchio nelle ultime settimane e oggi XDA Developers ha pubblicato i primi scatti reali del Galaxy S20 Plus.

Questa immagine ha fatto notizia ovunque tanto da suscitare un importante hype verso la nuova uscita di questo smartphone. Dalla prima immagine sembra essere davvero interessante e non scontato.

Samsung: le prime caratteristiche intuibili dall’immagine del nuovo S20

La schermata di avvio del telefono conferma il nuovo nome; forse Samsung nominerà per anno ormai. E vediamo anche che la parte anteriore del dispositivo ha un intaglio a perforazione centrale simile allo sparatutto per selfie del Galaxy Note 10. Samsung ha notevolmente attenuato i lati curvi del Galaxy S10 e S10 Plus, con la fonte di XDA dicendo che l’S20 Plus si sente in gran parte piatto in mano.

Sul retro, diamo uno sguardo al grande array di fotocamere Samsung per l’S20 Plus, che si dice che contenga un obiettivo grandangolare normale, un grandangolo ultra-ritratto e un obiettivo macro come la nuova quarta opzione. Sul retro c’è anche uno degli adesivi di riservatezza più ottimisti e pieni di speranza che abbia mai visto: in realtà dice semplicemente “non perdere informazioni”. Tanto per questo.

Samsung presenterà un’intera linea di dispositivi Galaxy S20 al suo evento Unpacked l’11 febbraio , inclusi schermi di dimensioni multiple e alcuni modelli con connettività 5G. Il prossimo telefono pieghevole dell’azienda, forse chiamato Galaxy Bloom , dovrebbe debuttare anche il prossimo mese.