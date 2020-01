La passa a Vodafone più in voga dell’ultimo periodo è sicuramente la Special Unlimited 7, una promozione dall’altissimo potenziale in vendita esclusiva per alcuni fortunati consumatori che si ritrovano in specifiche condizioni d’uscita.

Come sempre più spesso accade in occasioni di questo tipo, la passa a Vodafone viene distribuita sotto forma di operator attack, ovvero di soluzione raggiungibile solo dagli utenti che si trovano in possesso di una SIM ricaricabile di Iliad o di un operatore telefonico virtuale (che non sia però LycaMobile, Kena Mobile, ho.Mobile o CoopVoce).

I costi iniziali da sostenere sono di 12 euro per la promozione in sé e di 10 euro per la SIM ricaricabile, proprio in questi giorni alcuni utenti hanno segnalato comunque la possibilità di richiederla pagando solamente 10 euro per quest’ultima, le soluzioni potrebbero comunque variare di negozio in negozio.

Passa a Vodafone: i contenuti dell’offerta

All’interno della passa a Vodafone trovano posto tantissimi contenuti da utilizzare mensilmente, come dimenticare infatti i 50 giga di traffico dati alla massima velocità di navigazione (4.5G), passando per minuti illimitati da utilizzare per telefonare a chiunque, nonché gli inattesi SMS illimitati da spedire ad ogni numero di telefono.

Tutto per una cifra quasi irrisoria ci verrebbe da dire, solamente 7 euro al mese a tempo indeterminato, con addebito diretto sul credito residuo della SIM che l’utente è andato ad acquistare in fase di registrazione. Ricordiamo comunque che la portabilità risulta essere sempre obbligatoria, l’acquisto è possibile solo ed esclusivamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, non sul sito ufficiale o altrove in Italia.