MediaWorld continua a percorrere esattamente la stessa strada intrapresa nel corso del 2019 con il lancio di un volantino Tasso Zero ricchissimo di offerte e di prezzi incredibilmente bassi, a disposizione di ogni consumatore sul territorio nazionale.

Tutti gli acquisti, come accade praticamente sempre parlando di MediaWorld, possono essere completati sia online che nei negozi sparsi; coloro che sceglieranno di acquistare sul sito ufficiale, lo ricordiamo, dovranno comunque anche fare i conti con le spese di spedizione per la consegna a domicilio. Superando la cifra limite di 199 euro, il cliente potrà inoltre richiedere il cosiddetto finanziamento a Tasso Zero, in parole povere richiedere un prestito da restituire poi in 20 mensilità senza interessi addebitate direttamente sul conto corrente.

Volantino MediaWorld: i prezzi sono molto più bassi del previsto

Il prezzo più basso fra tutti è sicuramente quello applicato sul Samsung Galaxy S10, grazie anche alla presenza del Samsung Cashback attivato dall’azienda in questo periodo. L’utente si ritrova a poter acquistare il dispositivo a 749 euro da MediaWorld, poi potrà recarsi sul sito Samsung Members entro il 14 febbraio per la sua registrazione; a questo punto riceverà un rimborso del valore di 150 euro emesso da Samsung direttamente sul conto corrente in tempi relativamente brevi, arrivando a pagare il Galaxy S10 solamente 599 euro.

Gli smartphone in promozione sono comunque tantissimi e tra i più disparati, non dimentichiamo anche Xiaomi Mi 10 Pro, Galaxy A70, Xiaomi Redmi Note 8T, Galaxy A10, Xiaomi Mi 9 Lite e così via.