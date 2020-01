La casa di carta 4, serie tv targata Netflix, è in arrivo sulla piattaforma di streaming on line. Le prime due serie hanno fatto letteralmente innamorare milioni di utenti al punto da costringere gli ideatori a pubblicare una terza serie, uscita nel 2019. Visti gli enormi successi di pubblico, gli ideatori hanno preparato una quarta serie che uscirà tra pochi mesi, precisamente il 3 aprile 2020 sempre rigorosamente su Netflix. Ci sarà addirittura una quinta serie, probabilmente con uscita nel 2021. Molti erano scettici in merito ad un’eventuale quinta stagione ma, il suo ideatore Alex Pina, ha tolto ogni dubbio ai tantissimi appassionati della famosa serie tv, confermando la quinta stagione de La Casa di Carta, durante il festival Internazionale del Cinema di Almeria.

Le novità della quarta stagione

Come tutti ricorderanno, l’ultimo episodio ha visto la morte di Nairobi, l’amorevole criminale della serie che tanti fedelissimi ha fatto affezionare. Proprio qui, gli ideatori avrebbero, secondo indiscrezioni, preparato un clamoroso colpo di scena. Nairobi potrebbe essere viva e comparire nella quarta stagione che uscirà il 3 aprile prossimo, nonostante in ogni modo ci facciano credere il contrario. Addirittura Alba Flores, l’attrice che nella serie interpreta Nairobi, ha lasciato intendere che sia morta, commentando così i prossimi episodi:<<Credo che in questa stagione gli scrittori vadano contro le aspettative, proprio come è successo nella precedente stagione. Coloro che amano Nairobi soffriranno, ma spero che comunque apprezzino il nostro lavoro>>. Certamente gli affezionati non perderanno la speranza per questo commento della Flores. Chi segue assiduamente le serie tv sa benissimo che potrebbe essere solo un modo per confondere il pubblico e creare ancor di più i presupposti per un clamoroso colpo di scena. Per scoprirlo non bisogna fare altro che attendere l’uscita della quarta stagione il 3 aprile 2020, nel frattempo vi aggiorneremo ogni qual volta esca una nuova indiscrezione sulla fortunata serie tv targata Netflix.