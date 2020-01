IPTV: gli utenti risparmiano migliaia di euro ma rischiano grosso

Da quando l’IPTV è arrivata in pianta stabile in tutto il mondo, Gli utenti hanno avuto modo di rifilare varie problematiche a tutte le piattaforme. Infatti le grandi aziende che producono contenuti pay TV sono oggi in crisi, dal momento che vedono il loro lavoro rubato dalla pirateria. Questo fenomeno si ripete ormai da diversi anni, con una folta schiera di persone sempre pronta a seguirlo.

Sono state attuate varie contromisure in passato che però a quanto pare non sono servite a nulla, dal momento che il fenomeno si è solo esteso di più. L’IPTV ad oggi risulta uno degli aspetti senza i quali gran parte degli utenti non potrebbe vivere, dal momento che offre tantissime soluzioni pagando molto poco. Potete infatti avere ogni piattaforma a pagamento con un prezzo unitario che spesso e volentieri corrisponde a soli 10 € al mese per sempre. La Guardia di Finanza non è stata in grado di continuare con le sue operazioni, vista soprattutto la ramificazione del fenomeno. In questo momento però tutti dovrebbero sapere che corrono un grosso rischio.

IPTV: le multe sono realtà, ecco cosa rischiate seguendo il fenomeno della pirateria

La pirateria rappresenta un caposaldo di tutte le varie organizzazioni che interagiscono il legalmente con il web. In questo momento infatti sono tantissimi gli utenti che seguono questa soluzione, la quale però comporta alcuni rischi. Le multe infatti vanno dal 2000 fino ai 25.000 €, per cui il vostro gioco potrebbe non valere la candela.