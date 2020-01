Expert riesce a sorprendere tutti con un volantino dalle grandissime offerte e dagli sconti alla portata di ogni singolo consumatore. Gli OrangeBest attivati fino al 26 gennaio sono caratterizzata dalla presenza di riduzioni fisse su determinate categorie merceologiche, in questo modo l’utente saprà in anticipo quanto potrà effettivamente risparmiare.

Per una volta la campagna promozionale si trova essere disponibile presso ogni punto vendita sparso per il territorio nazionale, ciò quindi permette di acquistare senza doversi minimamente preoccupare di disponibilità o quant’altro. Il volantino Expert parte anche dal cosiddetto Tasso Zero, il consumatore si ritrova ad avere la possibilità di richiedere un finanziamento senza interessi, da restituire poi in 10 o 20 mesi con TAN e TAEG fissati allo 0%.

Volantino Expert: gli OrangeBest sono molto invitanti

La campagna promozionale è sicuramente molto invitante per la possibilità di usufruire di sconti fissi su tutte le categorie merceologiche, gli utenti potranno acquistare un grande o piccolo elettrodomestico e ricevere uno sconto del 30%, una TV e risparmiare il 20%, un accessorio per l’informatica/notebook/PC desktop e spendere il 15% in meno, per concludere con il più classico 10% di sconto per quanto riguarda la telefonia in generale.

Va ricordato che tutte le riduzioni verranno applicate solo ed esclusivamente partendo dal prezzo originario di listino del prodotto scelto, per questo motivo sfogliando le pagine sottostanti vedrete comunque azzerate le precedenti promozioni o gli sconti effettivamente attivati in date passate. Per maggiori informazioni consigliamo di aprire le immagini che potete trovare qui sotto.