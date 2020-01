Esselunga ha in serbo per gli utenti italiani una nuova offerta tech dal retrogusto veramente molto interessante, in scadenza in tutti i punti vendita il 15 gennaio, la promozione prevede la possibilità di mettere le mani su uno smartphone Huawei ad un prezzo veramente ridottissimo.

Alla base della campagna promozionale troviamo una sola offerta su uno specifico modello, dimenticate quindi i rinomati Speciali Multimedia o quant’altro, in cui si potevano acquistare decine e decine di prodotti a prezzi scontati. In questo caso la compravendita dovrà essere completata necessariamente nei punti vendita entro e non oltre il 15 gennaio 2020.

Volantino Esselunga: l’offerta tech da non lasciarsi sfuggire

L’offerta tech in questione promessa da Esselunga vede comunque applicazione sullo Huawei P Smart 2019, un buon dispositivo, complessivamente parlando, ma rivolto ad una porzione di utenti intenta all’acquisto di un modello di fascia bassa.

La scheda tecnica dimostra a tutti gli effetti la sua qualità generale, parliamo di un display da 5.65 pollici in FullHD, affiancato da soli 3GB di RAM, 32GB di memoria interna, un processore octa-core da 2,36GHz ed una batteria da 3’000mAh. Concludono le specifiche una doppia fotocamera posteriore da 13+2 megapixel, un componente anteriore da 8 megapixel, nonché naturalmente sistema operativo Android aggiornato alla versione 8.0.

Il prezzo è comunque in linea con le aspettative, parliamo a tutti gli effetti di 129 euro per la versione no brand con la classica garanzia legale della durata di 24 mesi. La scadenza del volantino è fissata al 15 gennaio.