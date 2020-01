3 Italia ha tra le tantissime promozioni attualmente offerte agli utenti, una soluzione da non lasciarsi assolutamente sfuggire, stiamo parlando della Play 50 Unlimited, l’offerta tramite la quale sarà possibile mettere le mani su 50 giga di traffico dati al mese.

Frenate subito gli entusiasmi, la soluzione corrente non è alla portata di ogni consumatore, ma risulta essere disponibile esclusivamente per coloro che sono in possesso di una SIM ricaricabile di Iliad o di un operatore virtuale (no LycaMobile).

Coloro che la sceglieranno dovranno comunque pagare 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile e la prima mensilità di 6,99 euro, completamente assente il costo effettivo di attivazione previsto in passato.

3 Italia: la promozione che tutti stavamo aspettando

All’interno della promozione troviamo tantissimi contenuti, a partire proprio dai 50 giga offerti per la navigazione in rete alla massima velocità attualmente disponibile. Ad affiancare il tutto sono stati integrati anche minuti illimitati da poter utilizzare per telefonare ad ogni numero di telefono sul territorio nazionale.

Ricordiamo comunque che la navigazione è prevista sotto rete telefonica 3G a costo completamente azzerato, il nuovo utente, salvo recenti promozioni locali, potrà richiedere il 4G ma solo pagando 1 euro in più al mese.

Il costo fisso dell’offerta è pari a 6,99 euro ad ogni rinnovo, con addebito diretto sul credito residuo della SIM ricaricabile che l’utente si ritrova ad acquistare obbligatoriamente, e sulla quale deve necessariamente richiedere la portabilità del proprio numero originario.

Per maggiori informazioni in merito alla campagna promozionale in oggetto, lo ricordiamo, sarà necessario recarsi personalmente in uno dei tantissimi punti vendita 3 Italia sparsi per il territorio.