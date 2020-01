Gli altoparlanti Bluetooth sono stati il fenomeno della scorsa estate. Li abbiamo visti ovunque, dalla spiaggia al centro della Città, e riprodurre canzoni di vario genere, dal pop alla trap, dall’elettronica al rock.

Ad essere attivo nel mercato degli speaker Bluetooth è anche Xiaomi, che ha ampliato il suo ecosistema con il suo nuovo Mi Outdoor Bluetooth Speaker Mini, versione aggiornata dell’altoparlante lanciato lo scorso Settembre, dal quale eredita alcune funzionalità fondamentali racchiuse, però, in un corpo di dimensioni più compatte.

Un dispositivo che fa del prezzo il suo reale punto di forza: Xiaomi Mi Outdoor Bluetooth Speaker Mini, infatti, è disponibile per il mercato cinese al prezzo di 99 yuan, che corrisponde a circa 13 euro al cambio attuale.

Xiaomi Mi Outdoor Bluetooth Speaker Mini, le caratteristiche

Quanto alle caratteristiche del nuovo altoparlante Bluetooth di casa Xiaomi, questo ha dimensioni pari a 86 x 86 x 45 mm per un peso di appena 190 grammi. Dalla forma circolare, Xiaomi Mi Outdoor Bluetooth Speaker Mini è rivestito in tessuto e presenta un laccio grazie al quale è possibile agganciare il dispositivo alla borsa o alla zaino, per esempio, e portarlo comodamente ovunque senza la necessità di averlo in mano per tutto il tempo.

Lo speaker ha ottenuto la certificazione IP55 (resistenza alla polvere), per cui è possibile utilizzarlo anche in outdoor. Il dispositivo è dotato di tecnologia Bluetooth 5.0 e di un microfono integrato, che consente di effettuare chiamate in viva-voce direttamente dall’altoparlante. Per favorire le chiamate, Xiaomi Mi Outdoor Bluetooth Speaker Mini dispone anche della tecnologia per la riduzione dell’eco.

L’altoparlante di Xiaomi integra una batteria da 2.000 mAh e può essere caricato mediante USB di tipo C. Il dispositivo è in vendita su Xiaomi Mi Mall al prezzo di 99 yuan.