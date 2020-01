WhatsApp: multa da 200 euro agli utenti di TIM, Iliad e Vodafone

Dare credito a tutto ciò che arriva sul web è sicuramente una scommessa per tutti gli utenti che praticano questo mondo da ormai diversi anni. WhatsApp risulta in pianta stabile una delle applicazioni che riesce a riunire in un unico bacino oltre 1 miliardo e mezzo di persone.

Proprio in questo enorme gruppo, circolano spesso messaggi che spaventano e non poco, ma bisogna infatti avere una certa esperienza per tentare di non cascarci. Avrete certamente capito che stiamo parlando delle truffe, argomento ormai ricorrente quando si parla di WhatsApp. Ovviamente non bisogna incolpare la piattaforma, la quale non ha altra culpa che ospitare persone che hanno tutt’altra intenzione rispetto a quella di messaggiare. Negli ultimi tempi alcune persone avrebbero segnalato un messaggio davvero assurdo, il quale avrebbe lanciato un nuovo tipo di truffa.

WhatsApp, arriva il messaggio che parla di una multa da 200 euro da pagare subito: ecco che cosa sta succedendo

WhatsApp è la piattaforma più utilizzata al mondo, e ogni giorno milioni e milioni di messaggi scorrono in ogni nazione. Bel ramificato sarebbe il nuovo testo che si starebbe diffondendo non solo in Italia, il quale parlerebbe addirittura di una multa da pagare da 200 euro.

Il messaggio parla di una sanzione che sarebbe stata comminata non si sa per quale motivo. Al di sotto però c’è scritto che chiunque pagherà 5 euro subito potrà essere esentato dal pagamento completo della multa. L’obiettivo, per chi non l’avesse capito, è proprio questo: farvi pagare 5 euro. In questo modo tutti crederanno di aver scampato un grande pericolo, ma non sapranno di aver regalato i propri soldi a qualcuno che non aspettava altro.