WhatsApp: ecco perché gli utenti scappano via improvvisamente

Il 2020 è iniziato con tante novità in giro per il mondo del web, e quindi anche per tantissime applicazioni. Tra queste c’è anche WhatsApp, che però non ha riportato particolari aggiornamenti se non qualcosa in merito alla sicurezza.

Gli utenti infatti attendono la vera bomba, la quale secondo le indiscrezioni potrebbe risultare essere la Dark Mode. Il tanto atteso aggiornamento con la modalità oscura è vociferato da mesi e mesi, ma fino ad ora neanche l’ombra. Nel frattempo ci sarebbero dei grattacapi a cui la piattaforma si ritroverebbe a far fronte, o almeno questo è quanto riportato da alcune fonti. WhatsApp avrebbe perso un cospicuo gruppo di utenti, il quale avrebbe addirittura scelto di accasarsi altrove presso un’altra app.

WhatsApp: tanti utenti hanno scelto di chiudere il loro account scegliendo una soluzione concorrente, ecco cosa sta succedendo

Durante gli ultimi tempi sarebbe accaduto qualcosa di incredibile: WhatsApp avrebbe perso alcune migliaia di utenti improvvisamente. Sarebbe stata registrata un’attività in uscita fuori dalla norma, e il colosso dunque si sarebbe ritrovato improvvisamente senza diversi clienti. Questi avrebbero scelto addirittura di recarsi presso la concorrenza, rappresentata da qualche tempo in pianta stabile dal nuovo colosso Telegram.

Secondo gli utenti che hanno abbandonato WhatsApp, con questa soluzione non avranno più problemi di Down improvvisi e soprattutto di funzioni. WhatsApp infatti possiede tantissime feature, ma a quanto pare Telegram primeggia in quest’ambiente. Ora bisogna capire se si tratta solo di un momento o se ci saranno risvolti futuri con ulteriori esodi. Nel frattempo Telegram ha ottenuto una grande rivincita.