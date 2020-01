La sera del 12 Gennaio 2020, l’emittente televisiva HBO ha annunciato ufficialmente la data di uscita della terza stagione di Westworld tramite un teaser trailer piuttosto enigmatico. La serie, la cui prima stagione è stata trasmessa dal canale nel 2016 e la seconda nel 2018, è basata sull’omonimo film uscito nel 1973 e diretto da Michael Crichton (autore, inoltre, del romanzo Jurassic Park).

Le ultime novità su westword e cosa sappiamo dall’ultimo teaser

Come tutti i fan di Westworld sanno, la storia narra delle vicende che si svolgono all’interno di uno degli ipotetici parchi a tema di proprietà della Delos Inc., un’azienda di robotica avanzata e creatrice di una linea di androidi difficilmente distinguibili dagli esseri umani in carne ed ossa, con cui al prezzo di 40.000 dollari al giorno, i clienti e turisti del parco a tema possono interagire e fare qualsiasi cosa loro desiderino, anche le cose più perverse.

Gli androidi iniziano progressivamente a prendere coscienza della loro condizione sviluppando una memoria delle loro esperienze precedenti e da lì le cose cominciano a cambiare. A differenza di queste due prime stagioni già viste, la terza abbandona le ambientazioni West con le quali avevamo conosciuto i diversi personaggi e si sposta su ambientazioni più futuristiche, dando maggiore importanza al tema della distopia rispetto a prima, ma in una chiave diversa da quella che siamo abituati a immaginare.

Uno degli ultimi trailer aveva rivelato l’entrata in scena di una nuova società, forse concorrente della Delos e dal nome di Inciteinc, di cui ancora si sa pochissimo. Tuttavia, se provate a googlare il nome dell’azienda verrete condotti a un sito ufficiale della stessa, che vi rimanda direttamente al trailer e vi permette di iscrivervi per ricevere costanti aggiornamenti su di essa. Gli episodi, che per le precedenti stagioni erano dieci, diventeranno otto e la trama sarà meno intrecciata questa volta.

Inoltre, tra le notizie trapelate attualmente, si parla di un parco a tema Seconda Guerra Mondiale e si vocifera già su una quarta e persino quinta stagione della serie. Ma intanto la data ufficiale stabilita per la stagione 3 è il 15 Marzo 2020, alle ore 21 per l’America (che significa 16 Marzo 2020 alle ore 03.00 per noi italiani). Oltre a molti dei personaggi che abbiamo già incontrato, Aaron Paul (il famoso Jesse Pinkman di Breaking Bad) e Vincent Cassel faranno parte del cast. Ormai manca poco, non ci resta che attendere!