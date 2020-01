Il volantino Unieuro integra al proprio interno un Fuoritutto “da paura” con alcuni dei prezzi più bassi tra quelli attualmente in circolazione, in questo modo gli utenti possono risparmiare, anche senza muoversi dal divano di casa propria.

Uno degli aspetti più positivi di ogni campagna promozionale Unieuro è sicuramente la diffusione in tutti i punti vendita e sul sito ufficiale, a differenza delle proposte di Trony, Expert o Euronics, infatti, gli utenti hanno la possibilità di acquistare i prodotti offerti anche online (ma con la spedizione presso il domicilio a pagamento).

Volantino Unieuro: tanti prezzi bassi per tutti

Al centro del volantino Unieuro troviamo smartphone dai prezzi relativamente interessanti, come ad esempio il Samsung Galaxy S10e a 439 euro, un top di gamma dello scorso anno (chiaramente non al livello dei vari Galaxy S10 o S10+) decaduto leggermente con il passare dei mesi, e nell’avvicinamento all’ormai imminente Galaxy 11.

Volendo invece puntare verso dispositivi più recenti, l’attenzione viene attratta sicuramente dallo Huawei Nova 5T, un terminale di fascia medio-alta recentemente lanciato sul mercato, raggiungibile ad uno dei prezzi più bassi mai visti, soli 399 euro per avere tra le mani un octa-core, 4 fotocamere posteriori ed un design veramente accattivante.

