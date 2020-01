Il volantino Euronics riesce ad integrare al proprio interno ottime offerte con sconti decisamente migliori di Unieuro, l’idea è quella di lanciare prezzi bassi su praticamente tutti i dispositivi attualmente disponibili sul mercato, cercando di “mettere il bastone tra le ruote” delle dirette concorrenti.

L’obiettivo è raggiunto con una campagna promozionale di altissima qualità, gli utenti possono approfittare di tutti i prezzi che andremo ad elencarvi in ogni punto vendita, ma non direttamente sul sito ufficiale (è stata attivata una soluzione completamente differente), entro e non oltre il 22 gennaio 2020.

Scoprite le offerte Amazon ed i nuovi codici sconto sul nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino Euronics: questi sono i prezzi migliori del momento

Il volantino Euronics cerca di assecondare un po’ tutte le richieste dei consumatori, a partire dai top di gamma, anche se non proprio recentissimi, come lo Huawei P30 a 499 euro, passando per Oppo Reno 2Z a 299 euro, oppure anche l’ultimo Xiaomi Redmi Note 8 Pro, oggi commercializzato alla cifra di 259 euro.

Coloro che invece non vogliono andare troppo per il sottile, e vogliono puntare al massimo con il minimo sforzo, potranno comunque approfittare dello Xiaomi Redmi Note 8T da 199 euro, un valido compromesso a cui affidarsi per spendere davvero pochissimo.

Le proposte del volantino Euronics ovviamente non si fermano qui, sfogliando le pagine che trovate qui sotto potrete scoprire una infinità di sconti e di prezzi da non lasciarsi assolutamente sfuggire. Ricordate però che gli acquisti non potranno essere effettuati sul sito ufficiale, ma solo ed esclusivamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale.